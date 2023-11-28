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Dünya

Rusya: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

AA28 Kasım 2023 Salı 19:29 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı
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Kirillov, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun savaş esnasında kimyasal silah kullandığını öne süren Kirillov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kirillov, söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.

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