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Dünya

Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşme öncesinde Kiev yönetiminin Belgorod bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA18 Mart 2025 Salı 23:32 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesinin batı kesimlerindeki Demidovka ve Prilesye yerleşim birimlerine yönelik sabah 05.50'de saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Kiev yönetiminin, bu yolla Putin ve Trump görüşmesinin arifesinde müzakerelerle ilgili olumsuz zemin oluşturmak istediği savunulan açıklamada, böylece ABD Başkanı Trump'ın barış girişiminin itibarsızlaştırılmak istendiği öne sürüldü.

Gün içerisinde en son saat 17.30-18.45 arasında olmak üzere 5 defa Rusya sınırları içerisine Ukrayna askerlerinin saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 200 Ukraynalı asker ile 5 tank, 16 zırhlı muharebe aracı, 3 mayın temizleme aracı, bir UR-77 uzaktan mayın temizleme sistemi ve 4 araç olmak üzere 29 askeri aracın saldırılara katıldığı aktarıldı.

"TÜM SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ"

Açıklamada, "Kuzey grubuna bağlı sınır birlikler, topçu atışları ve FPV dronlarının desteğiyle tüm saldırıları püskürttü. (Ukrayna birliklerinin) Rusya topraklarına girmesine izin verilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalarda Ukrayna ordusunun yaklaşık 60 asker, 1 tank, 7 zırhlı muharebe aracı, 3 mayın temizleme aracı ve 1 aracını kaybettiği kaydedilen açıklamada, geri çekilen Ukrayna birliklerinin yeni saldırı girişiminde bulunmadığı bildirildi.

Bunun ardından, Sumi bölgesinde Ukrayna askeri birliklerinin ve zırhlı araçlarının bulunduğu noktalara yönelik hava ve füze saldırıları düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Böylece, Kiev yönetiminin Rusya-ABD zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği provokasyon girişimi başarısızlığa uğratıldı." ifadelerine yer verildi.

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