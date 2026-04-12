Rusya: Ukrayna, paskalya ateşkesini bin 971 kez ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, taraflar arasında dün yerel saat ile 16.00'da yürürlüğe giren ve bu gece yarısına kadar geçerli olan Paskalya ateşkesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından defalarca kez ihlal edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, Ukrayna tarafı ateşkesi bin 971 kez ihlal etmekle suçlandı. Açıklamaya göre Ukrayna güçleri gece saatlerinde Dnipro bölgesindeki iki yerleşim biriminden Rus birliklerinin bulunduğu mevzilere yönelik 3 saldırı düzenledi. Ayrıca Rus birliklerinin Sumi ve Donetsk bölgelerinde de Ukrayna ordusunun 4 ilerleme girişimini engellediği kaydedildi.

Bakanlık, bölgedeki tüm Rus birliklerinin ateşkese sıkı bir şekilde bağlı kaldığını savunurken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya tarafının da söz konusu ateşkes boyunca birçok ateşkesi ihlali gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, "12 Nisan tarihi saat 07.00 itibariyle 2 bin 299 ateşkes ihlali kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

PUTİN'İN PASKALYA ATEŞKESİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Nisan Perşembe günü Ortodoks Hristiyanların yaklaşan Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes kararı almıştı. Putin, Ukrayna ile 11 Nisan günü saat 16.00'dan 12 Nisan gününün sonuna kadar ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı. Ateşkes süresince tüm cephe hatlarında birliklere, muharebe faaliyetlerinin durdurması ancak Ukrayna'nın muhtemel provokasyonlarına ve her türlü saldırgan eylemlerine karşı hazırlıklı olmaları emredildiğini ifade edilmişti. Ukrayna'nın Rusya gibi benzer bir ateşkes kararı alması beklendiği aktarılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ateşkesi onurlandırmayı ve "kesinlikle karşılıklı bir şekilde " yanıt vermeyi amaçladığını söylemişti.