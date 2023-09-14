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Dünya

Rusya: Ukrayna, Rus roket gemisine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız deniz aracıyla Karadeniz'de Rus donanmasına ait roket gemisine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna, Rus roket gemisine saldırdı
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Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Yerel saatle 16.30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri insansız deniz hücumbotuyla Karadeniz Donanması'na ait 'Samum' hava yastıklı füze gemisine Karadeniz'de saldırı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Gemiden silahla açılan ateşle saldırının püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah 05.00 sıralarında da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus Karadeniz Donanmasının "Sergey Kotov" isimli devriye gemisine 5 insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemiden açılan ateşle insansız deniz araçlarının imha edildiği bilgisini paylaşmıştı.

  • Ukrayna saldırısı
  • Rus donanması
  • Karadeniz saldırısı

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