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Dünya

Rusya-Ukrayna savaşına Taliban'dan açıklama

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

AA25 Şubat 2022 Cuma 11:22 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:22
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Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasına endişe duyduğunu ifade etti.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini vurgulayarak "Tüm tarafların, şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Taliban yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya, aralarındaki "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Belhi ayrıca, her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi.

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