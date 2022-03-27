Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! 'Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz'

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırılar sürerken, Türkiye diplomatik kanalları açık tutarak barışı tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan David Arahamiya, "Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye tüm diplomatik kanallarla çatışmaları durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor

MÜZAKERELERİN BİR SONRAKİ TURU TÜRKİYE'DE



Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin bir üyesi olan David Arahamiya, iki ülke delegasyonu arasında devam eden müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arahamiya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasındaki görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

Arachimia ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtirken, Ukrayna basınına bilgi veren kaynaklar, toplantının hangi şehirde yapılacağı konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rusya'nın Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rusya müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, "Rusya ile Ukrayna heyetleri, 29-30 Mart tarihlerinde bir sonraki yüz yüze müzakere turunun yapılmasına karar verdiler." açıklamasında bulundu.



Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ilk tur müzakereler 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel bölgesinde gerçekleşmişti.