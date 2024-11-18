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Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Yüksek teknolojiye sahip binlerce İHA gönderilecek

Almanya'nın Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceği belirtildi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Yüksek teknolojiye sahip binlerce İHA gönderilecek
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını ifade etti.

Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

İLK TESLİMAT ARALIK AYINDA YAPILACAK

Bild gazetesinde yer alan haberde de Alman yapay zeka şirketi "Helsing"in eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

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İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

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İHA'LAR YÜKSEK BİR MENZİLE SAHİP OLACAK

İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da kullanılabileceği belirtildi.

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