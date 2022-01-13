İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5313
  • EURO
    15,5426
  • ALTIN
    794.354
  • BIST100
    2061.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı
Dünya

Rusya, Ukrayna sınırları yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:25
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Aleksandr Gruşko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güvenlikle ilgili tekliflerine NATO'dan "kesin" yanıt vermesini beklediklerini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.