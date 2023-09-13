Rusya: Ukrayna, tersaneye ve Rus askeri gemilerine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki Ordzhonikidze tersanesine 10 seyir füzesi, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerine ise 3 botla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Hava savunma sistemlerinin 7 füzeyi düşürdüğü, devriye gemisi Vasily Bykov'un ise botları imha ettiği aktarıldı. Tersanede onarımda olan 2 geminin ise füze saldırısında hasar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.