İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9467
  • EURO
    28,93
  • ALTIN
    1655.76
  • BIST100
    8201.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna, tersaneye ve Rus askeri gemilerine saldırdı
Dünya

Rusya: Ukrayna, tersaneye ve Rus askeri gemilerine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentindeki bir tersane ile seyir halindeki Karadeniz Filosuna ait gemilere saldırı gerçekleştirdiğini, tersanede onarımda olan 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna, tersaneye ve Rus askeri gemilerine saldırdı
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki Ordzhonikidze tersanesine 10 seyir füzesi, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerine ise 3 botla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Hava savunma sistemlerinin 7 füzeyi düşürdüğü, devriye gemisi Vasily Bykov'un ise botları imha ettiği aktarıldı. Tersanede onarımda olan 2 geminin ise füze saldırısında hasar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.

  • rusya savunma bakanlığı
  • ukrayna saldırısı
  • karadeniz filosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.