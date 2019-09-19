Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz gönderilmesine ilişkin sözleşmenin geçerlilik süresinin uzatılmasını teklif etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki üçlü doğal gaz görüşmelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirten Novak, "Tüm taraflar, gerekli çözümlerin bulunacağına dair inançlarını teyit ettiler. Gelecek yıl Gazprom, Avrupalı tüketicilere sözleşmelerde vadedilen tüm doğal gazı temin edecek." dedi.

Novak, Rusya'nın 2020'den itibaren Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz kapasitesini korumaya hazır olduğunu dile getirerek, "Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz gönderilmesine ilişkin sözleşmenin uzatılmasını teklif ettik ancak henüz bir garanti yok. Kiev yönetiminin mevzuatını Avrupa standartlarına getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya yapılan saldırılara ilişkin de konuşan Novak, "Saldırının ardından küresel petrol piyasalarındaki durum tekrar istikrara kavuştu sayılır. Küresel petrol arzında eksiklik yaşatabilecek koşullar görmüyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de "Gelecekteki sözleşmenin AB yasaları ve mevzuatına uyumlu olması konusunda prensipte anlaştık." dedi.

AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut doğal gaz sözleşmenin geçerlilik süresinin yıl sonunda sona ereceğini anımsatan Sefcovic, toplantıda Avrupa'ya 2019 sonrasında Rusya'dan doğal gaz gönderilmesi konusunu görüştüklerini dile getirdi.

Sefcovic, konunun aciliyeti hususunda tüm tarafların hem fikir olduğuna işaret ederek, toplantının çok olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sözleşmedeki miktar, süre ve vergiler gibi önemli başlıkları ele aldıklarını aktaran Sefcovic, bu konularda tarafların uzlaşması gerektiğini, Rusya ve Ukrayna'nın ilgili bakanlarıyla ekim sonunda bir toplantı daha yapılmasını beklediğini söyledi.

Sefcovic, Avrupa'da doğal gaz arz durumunu da masaya yatırdıklarını belirterek, "Avrupa'daki doğal gaz depoları yüzde 96 doluluk oranında. Her durum için hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.