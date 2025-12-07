İSTANBUL 13°C / 9°C
Dünya

Rusya, Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

7 Aralık 2025 Pazar 17:59
Rusya, Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiğini duyurdu
Rusya, ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin gölgesinde Ukrayna topraklarındaki operasyonlarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyünün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Harkov bölgesindeki Kucherovka'nın ele geçirilmesi nedeniyle askeri personeli tebrik etti" denildi.

Açıklamaya göre Belousov, "Özel askeri operasyon sırasında alayların mensupları, muharebe görevlerini başarıyla yerine getirerek, düşman birliklerini etkisiz hale getirdi ve düşmanı işgal edilen hatlardan geri püskürterek cesaret ve kahramanlık gösterdi. Ulusal çıkarlarımız için mücadelede hayatlarını feda eden savaşçıların isimleri, vatanlarına olan sınırsız sevgilerinin her zaman bir örneği olacaktır" dedi.

Bakanlık açıklamasında, "Belousov, askerleri muharebe görevlerini başarıyla tamamladıkları için tebrik etti ve onların direncinin, kararlılığının ve profesyonelliğinin ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlayacağına olan güvenini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

