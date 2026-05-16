16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Dünya

Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 16:55
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Borovaya ve Kutkovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklama, dün yerel saatle 20.00'den bugün 15.00'e kadar Ukrayna'ya ait 227 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan 17 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

