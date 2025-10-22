İSTANBUL 21°C / 16°C
Dünya

Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka, Zaporijya bölgesinde de Pavlovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Zaporijya bölgesinde Poltavka, Donetsk bölgesinde de Çunişino yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

