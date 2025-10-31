İSTANBUL 19°C / 11°C
Rusya: Ukrayna'da 7 yerleşim yerini daha ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Harkiv, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 7 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA31 Ekim 2025 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 25-31 Ekim tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Sadovoye, Dnipropetrovsk bölgesinde Yegorovka, Vişnevoye, Novoaleksandrovka, Zaporijya bölgesinde de Novonikolayevka, Krasnogorskoye ve Privolnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 94 bine yakın insansız hava aracı, 633 hava savunma füze sistemi, 25 bin 773 tank ve zırhlı araç, 1608 çok namlulu roketatar, 31 bine yakın obüs ve havan topu ile 45 bin aşkın özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

