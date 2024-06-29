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Dünya

Rusya, Ukrayna'da bir bölgenin daha ele geçirildiğini duyurdu

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Şumı yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği açıklandı.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da bir bölgenin daha ele geçirildiğini duyurdu
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şumı yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki pozisyonlarını iyileştirdi" ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 119 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 896 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 453 tank ve zırhlı araç, 1359 çok namlulu roketatar, 11 bin 60 obüs ve havan topu ile 23 bin 76 özel askeri araç imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.

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