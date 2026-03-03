İSTANBUL 11°C / 4°C
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim birimini daha ele geçirdik
Dünya

Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim birimini daha ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.

AA3 Mart 2026 Salı 12:58 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim birimini daha ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kuzey birliklerinin Sumi bölgesindeki Bobılevka yerleşim birimini kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Dnyepr askeri birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Veselyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna
  • Sumi ve Zaporijya

