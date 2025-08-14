İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7949
  • EURO
    47,6452
  • ALTIN
    4376.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim yerini daha ele geçirdi
Dünya

Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 268 İHA'nın, Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da iki yerleşim yerini daha ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şçerbinovka ve İskra yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 268 İHA'nın, Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.