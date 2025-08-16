İSTANBUL 29°C / 22°C
  Rusya: Ukrayna'da iki yerleşim yerini kontrol altına aldık
Dünya

Rusya: Ukrayna'da iki yerleşim yerini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Voronoye ve Donetsk'teki Kolodezi yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini açıkladı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:41 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'da iki yerleşim yerini kontrol altına aldık
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kolodezi yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

