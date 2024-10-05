Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Hangi üçüncü dünya savaşı?
Donbas'ta Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya: Donetsk'te Ugledar şehrini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.