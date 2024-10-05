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Dünya

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Kritik yer ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Donetsk'te Jelannoye Vtoroye yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirildi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Kritik yer ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Hangi üçüncü dünya savaşı?

Donbas'ta Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Güney askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya: Donetsk'te Ugledar şehrini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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