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Dünya

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 00:56 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
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Rusya, Ukrayna'nın doğusunda sivilleri hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişide yaralandı. Yetkililer, füzelerin kentteki kalabalık bir restoran alanına isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda bazı binalar yıkılırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, "Yarım saat önce Kramatorsk kentine iki füze isabet etti. Şu anda şehirde yaralı ve ölü sayısını belirlemek için çalışıyoruz. Burası şehir merkezi. Bunlar sivillerle dolu halka açık restoranlardı" dedi.

Kramatorsk Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bir restoranı vurdular, arama kurtarma operasyonları şu anda sürüyor" dedi.

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