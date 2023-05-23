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Dünya

Rusya, Ukraynalı sabotaj grubuna karşı operasyonunun devam ettiğini açıkladı

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubuna karşı operasyonun sürdüğünü bildirdi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Rusya, Ukraynalı sabotaj grubuna karşı operasyonunun devam ettiğini açıkladı
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Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj ve keşif grubunun sınırdan girdiği gerekçesiyle "teröre karşı operasyon" durumu ilan edildiğini anımsatan Gladkov, operasyonun devam ettiğini belirtti.

Vali Gladkov, Grayvoron, Novostroyevka, Gorskovskoye, Bezımeno, Mokraya Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zomostye, Spodaryuşeno sakinlerinin başka yerlere yerleştirildiğini aktardı.

Ukrayna tarafından bölgeye yapılan top atışları sonucunda da yaralananların sayısının 12'ye çıktığını kaydeden Gladkov, dün hastaneye kaldırılan yaralı bir kadının da hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Kiev yönetiminin sabotaj saldırıları ile hiçbir ilgisinin olmadığı yönündeki açıklamasının "yalan" olduğunu söyleyerek, ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin de sabotajdan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Dün "teröre karşı operasyon" durumu ilan edilen bölgede bazı önlemler alınmış ve geçici sınırlamalar getirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sabotaj grubunun amacının dikkati Bahmut'tan uzaklaştırmak ve Bahmut'u kaybetmenin Ukrayna tarafı için siyasi etkisini azaltmak olduğunu belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın bu olayla doğrudan bir ilişkisinin olmadığını duyurmuştu.

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