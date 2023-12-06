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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın 2 savaş uçağını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait Su-25 ve Mig-29 model savaş uçaklarını vurduklarını bildirdi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın 2 savaş uçağını vurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından Donetsk bölgesindeki Dobropolye ve Zaporijya bölgesindeki Kamışevaha yerleşim birimleri civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 ve Mig-29 savaş uçaklarının vurulduğu aktarılan açıklamada, farklı bölgelerde de Ukrayna'nın 76 insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 549 uçak, 257 helikopter, 9 bin 541 insansız hava aracı, 442 hava savunma füze sistemi, 13 bin 840 tank ve zırhlı araç, 1188 çok namlulu roketatar, 7 bin 253 obüs ve havan topu ile 15 bin 986 özel askeri aracının yok edildiği ifade edildi.

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