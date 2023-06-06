Konaşenkov, Güney Donetsk cephesindeki Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yönde 5 Haziran'da gün boyunca Ukrayna ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, bir gün önce kayıplar veren Ukrayna ordusunun 23. ve 31. Mekanize Tugaylarının yeniden organize olarak Novodarovka ve Levadnoye yerleşim birimleri yakınında saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

Aynı anda Ukrayna ordusunun Novodonetsk yerleşim birimi ve Oktaybr devlet çiftliği yönünde 37. Deniz Tugayı askerlerinin 68. Dağ Avcı Tugayı birliklerinin desteğiyle saldırı başlattığını anımsatan Konaşenkov, Ukrayna birliklerinin ağır yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Rus 'Vostok' birliklerinin eylemleri sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin görevini başaramadığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna birliklerinin Güney Donetsk yönündeki toplam kayıpları 1500'den fazla asker oldu. 8 tanesi Alman üretimi Leopard olmak üzere 28 tank, Fransa üretimi 3 AMX-10 tekerlekli tank ve 109 zırhlı araç imha ettik." ifadelerini kullandı.