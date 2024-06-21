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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın askeri unsurlarını hassas silahlarla vurduk

Rusya, Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın askeri unsurlarını hassas silahlarla vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin son bir haftada Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye ve pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zagornoye yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği anımsatıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılara devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15-21 Haziran'da havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile 14 grup saldırı düzenledi ve bu saldırılarda Ukrayna'ya ait askeri teknik depoları, askeri havaalanlarının altyapısı, savunma alanındaki üretim tesislerinin çalışmasını sağlayan elektrik tesisleri, insansız deniz araçlarının kullanım için hazırlandığı noktalar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezleri vuruldu."

Açıklamada, 37 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarılarak, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 613 uçak, 276 helikopter, 26 bin 188 İHA, 531 hava savunma füze sistemi, 16 bin 397 tank ve zırhlı araç, 1346 çok namlulu roketatar, 10 bin 706 obüs ve havan topu ile 22 bin 757 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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