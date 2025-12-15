İSTANBUL 12°C / 4°C
  Rusya, Ukrayna'nın denizaltısını vurduğu iddiasını yalanladı
Dünya

Rusya, Ukrayna'nın denizaltısını vurduğu iddiasını yalanladı

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Novorossiysk Limanı'nda Ukrayna'nın bir Rus denizaltısını vurduğuna ilişkin bilginin gerçek olmadığını ifade etti.

15 Aralık 2025 Pazartesi 23:22
Rusya, Ukrayna'nın denizaltısını vurduğu iddiasını yalanladı
TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanması'na ait bir denizaltının imha edildiği bilgisini yaydığını belirtti.

Söz konusu bilgilerin "doğru olmadığını" savunan Rulev, "Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlanmış Karadeniz Donanması'na ait hiçbir gemi veya denizaltı, ne de mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı belirtilmiş, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği" iddia edilmişti.

