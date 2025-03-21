Rusya, Ukrayna'nın doğal gaz istasyonuna saldırdığını bildirdi

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Suca'daki doğal gaz pompalama istasyonunu bombaladığı belirtildi.

Kasıtlı gerçekleştirilen saldırı nedeniyle istasyonun önemli oranda zarar gördüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin "terör eylemi" kapsamında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Gazprom tarafından Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışı sağlayan Suca'da istasyondan sevkiyat, 1 Ocak itibarıyla durmuştu.

- SUCA'DAKİ İSTASYONUN ÖNEMİ

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Urengoy-Pomari-Ujgorod Boru Hattı, Sibirya'nın batısında çıkarılan doğal gazı, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden sevk etmek üzere Rusya'nın Suca şehrine taşıyordu.

Ukrayna üzerinden Slovakya'ya uzanan hat, Macaristan'a da buradan sevkiyat sağlıyordu.

Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyat ise Ukrayna tarafından Mayıs 2022'de durdurulurken, gaz sevkiyatı 1 Ocak'a kadar sadece Suca noktasından devam ediyordu.