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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın doğusunu füzelerle hedef aldı: 5 ölü çok sayıda yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Kiev yönetimi, Ukrayna'nın doğusuna düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

IHA4 Şubat 2025 Salı 16:58 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın doğusunu füzelerle hedef aldı: 5 ölü çok sayıda yaralı var
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Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesine bağlı Izium kasabasına füze saldırısı düzenledi. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, biri 6 yaşında çocuk olmak üzere toplam 50 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralanan 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Sinegubov, 3 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

HASARA YOL AÇTI

Rusya'nın saldırdığı bölgede herhangi bir askeri tesis bulunmadığını kaydeden Sinegubov, bir füzenin belediye binasına isabet ettiğini ve diğer füzelerin ise binalarda hasara yol açtığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Bu vahşete tahammül edilemez. Terörü durdurmak ve insanların hayatını korumak için Rusya'ya askeri güç, yaptırımlar ve diplomasi yoluyla baskı uygulanmalıdır" dedi.

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