Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 156. gününe girdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiği, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığı bildirildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:



13:48 İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı bölümlerinde Rus Wagner paralı askerlerine görev verdiğini iddia etti

14:05 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda'nın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istediğini açıkladı

11:57 Rusya: Ukrayna'nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü

00:50 Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti. Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı

00:06 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas'a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi