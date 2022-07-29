İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2022 Cuma / 1 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,902
  • EURO
    18,2708
  • ALTIN
    1013
  • BIST100
    2577.97
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 156. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk'te hapishaneye düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 askerin ise yaralandığını duyurdu.

29 Temmuz 2022 Cuma 09:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 156. gününe girdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiği, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığı bildirildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:

13:48 İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı bölümlerinde Rus Wagner paralı askerlerine görev verdiğini iddia etti

14:05 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda'nın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istediğini açıkladı

11:57 Rusya: Ukrayna'nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü

00:50 Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti. Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı

00:06 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas'a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.