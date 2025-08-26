İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

Rusya, Ukrayna'nın en büyük enerji şirketinin madenine saldırdı: 146 işçi toprak altında

Barış müzakerelerinin gölgesinde Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlediği saldırıda 1 işçi hayatını kaybederken, 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

26 Ağustos 2025 Salı 16:38
Rusya, Ukrayna'nın en büyük enerji şirketinin madenine saldırdı: 146 işçi toprak altında
Rusya, Ukrayna'da kömür madenini hedef aldı. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlenen saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı ve 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

DTEK tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı, işletmenin binalarına ve ekipmanlarına zarar verdi, bu da elektrik kesintisine yol açtı. O sırada 146 madenci yer altındaydı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Ukrayna Serbest Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Mykhailo Volynets ise madencilerin tamamının kurtarıldığını söyledi.

