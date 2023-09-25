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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırıları engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirdi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırıları engellendi
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Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, "bu gece Kiev'in, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişiminin engellendiği" ifade edildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatısı ve Kırım Yarımadası üzerinde 4 İHA'yı vurduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde de Ukrayna'nın uçak tipi İHA'larla "Rus topraklarındaki hedeflere terör saldırısı" girişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, hava savunma füze sistemlerinin Kursk bölgesinde 2 İHA'yı yakaladığı, Bryansk bölgesinde de 2 İHA'yı imha ettiği aktarıldı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

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