Rusya, Ukrayna'nın İHA'larla Tataristan'a saldırısını ''terör eylemi'' olarak nitelendirdi

Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırı esnasında sivil altyapının hasar gördüğüne dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimi, yeniden terör eylemi gerçekleştirdi. Kiev, cephedeki yenilgiden duyduğu aciz öfkesini Rusya'nın sivil halkından çıkarıyor. Tataristan'ın başkentine yapılan saldırı, BRICS Zirvesi'nin ekimde başarılı şekilde düzenlenmesinin intikamı. Uluslararası toplumu, Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetiminin suç içerikli eylemlerine sert tepki göstermeye çağırıyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Terör, göz ardı edilemez, kınanmayı hak ediyor."

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın İHA'lar ile Kazan kentindeki sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Tataristan Cumhuriyeti'nin basın servisinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralı ve ölen olmadığı, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilmişti.