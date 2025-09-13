İSTANBUL 28°C / 20°C
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Dünya

Rusya Ukrayna'nın iki yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 19:42 - Güncelleme:
Rusya Ukrayna'nın iki yerleşim yerini daha ele geçirdi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İskender M" kısa menzilli balistik füze sistemiyle Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) fırlatma yerine düzenlenen saldırıda İHA yönetim merkezi, 25 İHA ile 5 otomobilin yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

