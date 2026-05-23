İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 18 kişi öldü
Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 18 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilhak edilen Luhansk bölgesindeki bir koleje, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 18 kişi öldü
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırı sonucu ölü sayısının arttığı kaydedilen açıklamada, "2 cansız bedene daha ulaşıldı. 18 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında 3 kişi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

- OLAY

Ukrayna ordusunun dün Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki koleje, İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, bugün yaptığı açıklamada, ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.