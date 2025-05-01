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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın pazar yerini hedef alması sonucu 8 sivil öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Herson bölgesindeki bir şehirde kalabalık bir pazar yerine yaptığı saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dört defa dronlarla saldırı düzenlendiği belirtilirken, toplamda 30 FPV dronunun kullanıldığı aktarıldı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın pazar yerini hedef alması sonucu 8 sivil öldü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Herson bölgesinde Aleşki şehrinde kalabalık bir pazar yerine FPV dronlarıyla saldırı düzenlediği, sağ kalanların ve kurtarma ekiplerinin üzerine de ikinci kez dronlarla saldırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırının "Rus halkına karşı işlenen kanlı bir savaş suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırının şehir halkının alışveriş yaptığı bir bayram gününde kasten gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Mevcut Ukrayna yöneticilerinin tek odak noktası, silahlı çatışmayı tırmandırmak ve barışçıl bir çözüme yönelik her türlü girişimi engellemek." ifadesi kullanıldı.

30 FPV DRONU KULLANILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısı sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Dört defa dronlarla saldırı düzenlendiğini aktaran Zaharova, toplamda 30 FPV dronunun kullanıldığını bildirdi.

Zaharova, "Hiçbir uluslararası yapı böyle bir şeyi yine fark etmeyecek mi? Sivil halka yönelik bir saldırının daha terör özelliği yok mu?" dedi.

Batılı sponsorlar Kiev'e silah ve para desteği vermese, böyle bir "terör saldırısının" gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Zaharova, kurtarma ekiplerinin engellenmesini de "barbarca ve insanlık dışı taktik" olarak değerlendirdi.

Rusya, 2022'de savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

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