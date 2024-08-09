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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait 75 İHA'yı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminin engellendiğini ve 75 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait 75 İHA'yı vurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Belgorod bölgesinde 26, Lipetsk bölgesinde 19, Kursk bölgesinde 7, Bryansk bölgesinde 5, Voronej bölgesinde 4, Orlov bölgesinde 1, Kırım ve Karadeniz üzerinde 13 adet İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz sularında 7 insansız deniz aracı imha edildiği kaydedildi.

- Lipetsk'te 9 kişi yaralandı

Rusya'nın Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamonov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Artamonov, bölgede eğlence etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını belirtti.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da Ukrayna'ya ait 4 İHA'nın Şebekino kentindeki çok katlı bir apartmana düştüğünü kaydetti.

Saldırı sonrası binalarda yangın çıktığını aktaran Gladkov, olayda yaralıların olmadığını ifade etti.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna saldırısı
  • İHA yok edildi

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