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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri unsurlarına saldırılar düzenlediğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri unsurlarına saldırılar düzenlediğini duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 10-16 Ağustos tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile Ukrayna'nın askeri üretim işletmeleri, havaalanı altyapısı, İHA üretim ve saklama merkezleri, yakıt depolarına yönelik 17 grup saldırı düzenledi. Bu saldırılarda ayrıca, Ukraynalı askerler ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezleri vuruldu."

Donetsk bölgesinde Lisiçnoye, İvanovka ve Sergeyevka yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtilen açıklamada, 57 Ukraynalı askerin teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 638 uçak, 279 helikopter, 30 bin 050 İHA, 569 hava savunma füze sistemi, 17 bin 307 tank ve zırhlı araç, 1406 çok namlulu roketatar, 13 bin 295 obüs ve havan topu ile 24 bin 833 özel askeri araç imha edildi." ifadeleri kullandı.

- KURSK BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 220'ye yakın askerini ve 19 zırhlı aracını kaybetti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar 2 bin 860 askerini ve 41 tank, 40 zırhlı personel taşıyıcı, 23 piyade savaş aracı, 213 zırhlı aracını kaybettiği" aktarıldı.

  • Rusya Savunma
  • İHA saldırıları
  • Ukrayna askeri

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