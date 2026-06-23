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Dünya

Rusya, Ukrayna'yı hedef aldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA23 Haziran 2026 Salı 18:15 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı hedef aldı! 3 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, ülkenin farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenledi.

Kriviy Rig kentine yapılan füzeli saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, en az 23 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan hava saldırıları sonucu 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

- ZELENSKİ'DEN KRİVİY RİG SALDIRISINA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Kriviy Rig'e düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun, kentte sivil altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesine yönelik Moskova'ya defalarca çağrı yaptıklarını, Rusya'nın ise saldırıları sürdürerek cevap verdiğini vurguladı.

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