Dünya

Rusya Ukrayna'yı hedef almayı sürdürüyor! 70'ten fazla füze saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında yaklaşık 1500 insansız hava aracı (İHA), 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze kullandığını bildirdi.

2 Kasım 2025 Pazar 14:26
Rusya Ukrayna'yı hedef almayı sürdürüyor! 70'ten fazla füze saldırısı
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye 2 balistik füze ve 79 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 67 İHA'nın düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ZELENSKİ: "MAALESEF ÖLÜ VE YARALILAR VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de aynı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Rusya neredeyse her gece halkımıza çeşitli silahlarla saldırı düzenliyor." ifadesini kullandı.

Bu gece yapılan saldırılarda Ukrayna'nın farklı bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelenski, "Maalesef ölü ve yaralılar var." dedi.

Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 1500 İHA ile 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bölgeye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı paylaşımına göre, Rusların Donetsk bölgesine son bir gün içerisinde düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

