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Dünya

Rusya, Ukrayna'yı yüzlerce İHA ve 83 füzeyle hedef aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1200'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını bildirdi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı yüzlerce İHA ve 83 füzeyle hedef aldı
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya son bir haftada gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

RUS ORDUSU SON BİR HAFTADA UKRAYNA'YA 1800'DEN FAZLA İHA İLE SALDIRDI

Rusların, son 7 günde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1800'den fazla İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ile çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını belirten Zelenski, "Ruslar halkımızı daha fazla korkutmak için şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik terörü artırıyor. Ancak Moskova'nın planlarına rağmen, hava savunma kuvvetlerinin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM ANLAŞMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ UMUYORUZ"

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasinin etkili olabilmesi için öncelikle Rus saldırıların önlenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Savunmamızı güçlendirecek tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

  • Rus saldırıları
  • İHA saldırısı
  • Zelenski açıklama

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