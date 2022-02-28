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Dünya

Rusya: Ukrayna'yla mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz

Ukrayna görüşmelerine katılacak Rus müzakereci, Rusya'nın Ukrayna ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Rus ordusu ise Ukraynalı sivillerin Kiev'den serbestçe ayrılabileceğini söyledi.

TRT Haber28 Şubat 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:30
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Ukrayna görüşmelerine katılacak Rus müzakereci, yapılacak bir anlaşmanın her iki tarafın çıkarına olması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istediğini vurguladı.

Rus ordusu ise Ukraynalı sivillerin Kiev'den serbestçe ayrılabileceğini söyledi.

Russia Today haberinde Rus birliklerin Kiev'den sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturduğunu yazdı.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'de ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin Zaporızhzhya nükleer tesisi çevresinde kontrolü ele geçirdiği de duyuruldu.

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