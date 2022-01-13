Rusya umduğunu bulamadı! Lukaşeviç: Hayal kırıklığına uğradık

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 22:10 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:10

Lukaşeviç, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan AGİT Daimi Konseyinin güvenlikle ilgili toplantısı ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı değerlendiren Lukaşeviç, "Toplantıda, NATO'ya üye olan ülkelerin topraklarını askeri anlamda keşfetmeye ve bu ülkelerde silah sistemlerini konuşlandırmaya devam eden ABD ve NATO'nun davranışlarına vurgu yaptık." dedi.

Lukaşeviç, şunları kaydetti:



"Yapıcı istişareleri beklediğimiz için büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradık. Meslektaşlarımızın, güvenlikle ilgili tekliflerimizin içeriklerini incelemek için yeterince zamanları vardı. En azından, daha kapsayıcı bir yanıt bekliyorduk. Maalesef, ortaklarımızdan tekliflerimize yönelik yanıt almadık. Toplantıda, özellikle Ukrayna'daki durum ışığında Rusya'nın sözde saldırgan davranışları üzerinde duruldu. AGİT belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği ilkesini kendilerine göre yorumladılar."

Güvenlikle ilgili müzakere süresinin uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Lukaşeviç, "Ortaklarımızdan kısa zamanda yanıt bekliyoruz. Bu aylarca, yıllarca uzatılabilecek bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

- "ABD İLE NATO'NUN EYLEMLERİNE ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"

ABD ile NATO'nun eylemlerinin, Rusya'nın ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ettiğini savunan Lukaşeviç, bu duruma artık tahammül edemediklerini belirtti.

Lukaşeviç, "Elbette, Avrupa'nın güvenliği, başta Rusya ve ABD olmak üzere büyük güçler arasındaki ilişkilerin bulunduğu duruma doğrudan bağlıdır. Bu nedenle, Avrupa'daki askeri güvenliğin kilit yönleri üzerinde anlaşmaya varılması açısından bu ülkeler arasındaki diyalog önemlidir." yorumunda bulundu.

- "AGİT, RUSYA VE ABD İLE NATO ARASINDA YAPILABİLECEK ANLAŞMALARINDA YARARLI ROL OYNAYABİLİR"

Rusya Dışişleri Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Avrupa'da güvenlik alanındaki durumun bozulmaya devam ettiği ve bu kıtada öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek krizin ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtildi.

"Avrupa-Atlantik bölgesinde eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerine dayalı uluslararası bir güvenlik hukuk sisteminin yaratılması" gerektiği vurgulanan açıklamada, "AGİT, Rusya ve ABD ile NATO arasında yapılabilecek anlaşmaların desteklenmesi konusunda yararlı rol oynayabilir." ifadelerine yer verildi.