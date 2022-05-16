İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6291
  • EURO
    16,3305
  • ALTIN
    905.829
  • BIST100
    2409.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya uyardı: Sonuçları ağır olacak büyük bir hata
Dünya

Rusya uyardı: Sonuçları ağır olacak büyük bir hata

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata' dedi.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri üzerine Rusya'dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" açıklamasını yapmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.