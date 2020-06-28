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Dünya

Rusya, uzun menzilli uçaklarının sınır ihlali yapmadığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 4 Tu-142 deniz keşif uçağının tarafsız hava sahasında uçtuğunu bildirdi.

AA28 Haziran 2020 Pazar 11:34 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:34
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nun tarafsız hava sahasında 4 Tu-142 model uzun menzilli anti denizaltı uçağının görev yaptığı belirtilerek, Rus uçaklarına ABD'ye ait F-22 model savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus uçakları hava sahasını uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı. Uçaklar diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmedi." ifadeleri yer aldı.

ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya’ya ait 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının önleme yaptığını bildirmişti. Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtilmişti.

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