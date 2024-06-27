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Dünya

Rusya, vatandaşlık alan 10 bin göçmeni Ukrayna'da cepheye gönderdi

Rusya Soruşturma Komitesi, vatandaşlık alan 10 bin göçmenin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyona' gönderildiğini duyurdu.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Rusya, vatandaşlık alan 10 bin göçmeni Ukrayna'da cepheye gönderdi
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda Rusya'daki göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Rus yetkili, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi" ifadesini kullandı.

Bastrıkin, yılın ilk 4 ayında başkent Moskova, Moskova bölgesine ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin geldiğini ifade etti.

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