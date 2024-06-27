Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda Rusya'daki göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Rus yetkili, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi" ifadesini kullandı.

Bastrıkin, yılın ilk 4 ayında başkent Moskova, Moskova bölgesine ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin geldiğini ifade etti.