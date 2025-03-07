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Dünya

Rusya ve ABD yaptırımların kaldırılması için önerileri görüştü

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD Ticaret Odasının Rusya temsilcileri ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin önerilere dair görüşme yaptıklarını söyledi.

AA7 Mart 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Rusya ve ABD yaptırımların kaldırılması için önerileri görüştü
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Şohin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odasının Rusya Başkanı Robert Agee ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmenin gündeminde yaptırımların yer aldığını anlatan Şohin, "Kendisi bir rapor hazırlamak istediğini söyledi. Bahsettiği öncelikli konuların bazılarını biz de destekledik." dedi.

Söz konusu öncelikli konular arasında sivil havacılık alanındaki yaptırımların bulunduğunu aktaran Şohin, "Uçaklar için yedek parçalar ve sivil uçakların bakımı... Bu konular vatandaşların güvenliğiyle alakalı ve bu konular listenin başında yer almalıdır." diye konuştu.

Şohin, Rus bankalarının tekrar SWIFT sistemine katılmasıyla uluslararası ödemelere ilişkin sürecin normalleşmesini de önemsediklerini ifade etti.

Çevreye yönelik projelerin de yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğini belirten Şohin, ilaç sanayisine yönelik kısıtlamaların da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD tarafıyla görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Şohin, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın zamanda görüşme niyetini beyan etmişti. Bu raporun görüşmeye kadar hazırlanması iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şohin, yaptırımların kaldırılmasına yönelik önerilerin iki lider arasındaki görüşme öncesinde ABD tarafına sunulacağını belirtti.

  • Rusya Sanayici
  • Girişimciler Birliği
  • ABD Ticaret Odası

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