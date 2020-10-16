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Dünya

Rusya ve Almanya rekora koşuyor! Son 24 saatte 15 bin yeni vaka

Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte 15 bin 150 kişide virüs tespit edildi. Almanya'da ise COVID-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti.

16 Ekim 2020 Cuma 13:08 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:08
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Rusya'da son 24 saatte 5 bin 150 kişide virüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artarak, 23 bin 723'e ulaştı.

Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi.

Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği belirtildi.

655 kişinin COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

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