Dünya

Rusya ve Çin arasında dev doğal gaz adımı! Sibirya'nın Gücü-2 projesinde sona yaklaşıldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Çin'e doğal gaz sevkiyatını hedefleyen Sibirya'nın Gücü-2 boru hattı projesine ilişkin sözleşme çalışmalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Pekin ziyaretinde eşlik eden Novak, Rus devlet kanalları Rossiya-24 ve Vesti'ye açıklamalarda bulundu.

Sibirya'nın Gücü 2 hattına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Novak, "Şirketler arasında somut sözleşmelere ilişkin nihai mutabakatlar artık son aşamada." dedi.

Novak, projeye ilişkin siyasi kararların daha önce liderler düzeyinde alındığına işaret ederek, "Şimdi doğrudan sözleşmelerin teknik olarak tamamlanmasına yönelik çalışma yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Çin'e enerji sevkiyatını artırdığına işaret eden Novak, 2025'te Çin'e yaklaşık 100 milyon ton petrol tedarik edildiğini söyledi.

Bu yılın ilk 4 ayında da Çin'e petrol sevkiyatının 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını aktaran Novak, Çin'in Rusya'dan uzun vadeli petrol tedarikine ve sevkiyat hacimlerinin artırılmasına ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sibirya'nın Gücü-2 projesiyle Rus doğal gazının Moğolistan üzerinden Çin'e taşınması planlanıyor.

Rusya, enerji ihracatında Avrupa pazarındaki kayıplarının ardından Asya'ya sevkiyatını artırarak gelir kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

