Rusya ve Çin, BMGK'nin Mali'ye yönelik yaptırımlara destek vermesini engelledi

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:15

BMGK, Fransa'nın hazırladığı; Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Mali'deki cunta yönetimine, şubatta yapılması planlanan seçimleri 2026'ya ertelemesi nedeniyle uygulama kararı aldığı yeni yaptırımlara destek veren basın açıklaması metni üzerinde, Rusya ve Çin'in itirazları nedeniyle anlaşamadı.

Kenya'nın BM Büyükelçisi Martin Kimani, bunun hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Kimani, BMGK'nin ECOWAS'ın eylemlerini destekleyememesinin Kenya, Gabon ve Gana'yı bölgesel blokun pozisyonunu destekleme konusunda kışkırttığını ifade etti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise BMGK'ye sunulan metnin tutarsız olduğunu ve Malili yetkililerin genel seçimlere hazırlanırken karşılaştığı zorlukları anlayabildiklerini söyledi.

Nebenzia, ülkenin birçok bölgesinde hükümet kontrolü tam yerleşmeden, meşru seçimler düzenlemenin zor olacağı görüşünü dile getirdi.

- 9 ayda iki darbe yapılmıştı

Mali'de 18 Ağustos 2020'de Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, Albay Assimi Goita'nın liderliğindeki askeri cunta tarafından devrilmişti.

Albay Goita, Ulusal Geçiş Konseyi kurulan ülkede 24 Mayıs 2021'deki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermiş ve 7 Haziran 2021'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Goita yönetimi, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkede en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklifinde bulunmuştu.

ECOWAS ise daha önce 2022'de gerçekleşmesi planlanan seçimlerin tarihindeki gecikmenin "kabul edilemez" olduğunu açıklayarak 10 Ocak'ta ülkeye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.