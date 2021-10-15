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Dünya

Rusya ve Çin Japon Denizi'nde ortak tatbikat yapıyor

Rusya ve Çin, Japon Denizi'nde 'Deniz Etkileşimi – 2021' ortak askeri tatbikatını başlattı.

AA15 Ekim 2021 Cuma 00:36 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 00:37
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Rus ordusunun Doğu Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi'ndeki tatbikatta Rus donanması, Pasifik Filosunun savaş gemileriyle destekleniyor.

Rus "Admiral Panteleyev" destroyeri, 20380 projesi korvetleri "Rusya Kahramanı Aldar Tsıdenjapov" ve "Gromkiy", iki mayın tarama gemisi, 877 projesi denizaltısı "Ust-Bolşeretsk" ile bir hücumbot ve kurtarma römorku tatbikatta görev alıyor.

Çin ordusundan da deniz kuvvetlerine ait iki destroyer, iki korvet, bir denizaltı, tedarik gemisi ve bir kurtarma gemisinin yer aldığı tatbikatta ayrıca hem Rus hem Çin tarafından 12 uçak ve helikopterler katılıyor.

Rusya ve Çin "Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatı 17 Ekim'e kadar sürecek.

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