AA 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:41

Rusya ve Esed rejimi tarafından onaylanan anlaşma protokolü, Rusya Devlet Yasal Bilgi Sisteminde yayınlandı.

Rejim tarafının 21 Temmuz, Rus tarafının 30 Temmuz'da onayladığı anlaşmaya göre, Lazkiye’de karada 8 ve denizde 8 hektarlık alan, “tedavi ve rehabilitasyon merkezi” olarak kullanılması için bedelsiz ve geçici olarak Rusya’nın kullanımına verildi.

Rusya ile Esed rejimi arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma doğrultusunda, Rus uçakları ve askerleri Hmeymim Üssü'ne yerleşmişti.

Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için rejime herhangi bir ücret ödemiyor. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirleniyor. Hmeymim Üssü'ne getirilecek ekipmanlar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmuyor. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip. Esed rejimi, faaliyetlerinden dolayı Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açamıyor.

Rus ordusu, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü'nün yanı sıra deniz üssü olarak Tartus Limanı'nı kullanıyor.

